Alkollü Sürücü ve Yanındaki Kadın, Polisle Tartıştı: İkisi Tutuklandı
Aksaray'da 2.47 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Yusuf K., polis ekiplerine 'Valiyi arayacağım' diyerek tehditte bulundu. Yanındaki Döne D. ise 'Babam hakim' diyerek müdahaleyi engellemeye çalıştı. İkili, polise direnerek gözaltına alındı ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlamasıyla tutuklandı.

AKSARAY'da polis tarafından durdurulan ve yapılan kontrolde 2.47 promil alkollü olduğu belirlenen Yusuf K. (46), işlem yapmak isteyen görevlilere "Valiyi arayacağım" diye tehdit etti. Yolcu koltuğunda oturan Döne D. (40) ise "Babam hakim" diyerek işlem yapılmasını engellemeye çalıştı. Polise direnen ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Aratol Bahçeli Mahallesi Şehit Ali Er Caddesi üzerindeki Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi yakınında meydana geldi. Merkezde görevli polisler, şüphe üzerine 68 ADR 707 plakalı aracı durdurdu. Sürücü Yusuf K.'nın alkollü olduğunun anlaşılması üzerine, test yapılması için olay yerine trafik ve asayiş polis ekipleri çağrıldı. Sürücü alkolmetreyi üflemek istemedi. Bu sırada gazetecilerin kendilerini çektiğini fark eden sürücü Yusuf K. ve yanındaki Döne D., küfür edip, saldırmak istedi.

HASTANEDE YAPILAN TESTTE SÜRÜCÜ 2.47 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polislere zor anlar yaşatan ikiliden sürücü Yusuf K., "Valiyi arayacağım" diye tehdit etti. Döne D. ise "Babam hakim" diyerek işlem yapılmasını engellemeye çalıştı. Gazetecilere saldırısı polis tarafından engellenen 2 kişi, güçlükle gözaltına alındı. Yusuf K. ve Döne D., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada yapılan kontrolde Yusuf K.'nın 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede Yusuf K.'nın ehliyetine 'Alkollü araç kullanmak' suçundan el konulduğu ortaya çıktı. Yusuf K.'nın bu kez ehliyetine 4 yıl süreyle el konulurken, 39 bin 197 TL idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yusuf K. ve Döne D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
