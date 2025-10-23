Alkollü Sürücü Tutuklandı
Bartın'da alkollü sürücü Furkan Turan, bir otomobile ve üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarparak tutuklandı. Turan'ın araç alımını sosyal medyada duyurduğu öğrenildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Bartın'da, önce bir otomobile ardından da kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na (23) çarpan otomobilin 0.83 promil alkollü sürücüsü Furkan Turan (30), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Turan, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5 EKİM'DE OTOMOBİLİ SATIN ALMIŞ
Furkan Turan'ın, otomobili 5 Ekim'de satın aldığı, sosyal medya hesaplarından da 'Haneye hayırlı olsun' notuyla paylaştığı görüldü.
Ayhan ACAR/BARTIN,
