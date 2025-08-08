Alkollü Sürücü Tutuklandı
Adana'da alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında inşaat müteahhidi Abdulgaffar Şenol hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücülerden Fırat Ö. tutuklandı, Gökhan K. ise serbest bırakıldı.
Adana'da karıştıkları kazanın ardından, inşaat denetleyen müteahhit Abdulgaffar Şenol'a çarparak ölümüne neden olan otomobillin sürücüsü Fırat Ö. ile Gökhan K. tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Gökhan K. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, alkollü olduğu belirtilen Fırat Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel