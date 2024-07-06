Üye Girişi
Haberler

Alkollü sürücü tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kazada alkollü olduğu öğrenilen sürücü tutuklandı.

TUTUKLANDI

Manisa'nın Kula ilçesinde takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Can Ünlü'nün (22) öldüğü kazada alkollü olduğu öğrenilen sürücü Enes K., sevk edildiği Kula Adliyesi'nde tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan, kaza yerinde hayatını kaybeden Mehmet Can Ünlü'nün cenazesi ise ailesinin yaşadığı ilçeye bağlı Ayvatlar Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Manisa Kula Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Montella'dan sürpriz tercihler! Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler belli oldu

Montella'dan sürpriz tercihler! Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler belli oldu

 Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında

Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında

Bakmadan Geçme

Milli maç neden şifreli? TRT 1 şifre, frekans bilgisi nedir? TRT 1 neden açılmıyor? Türkiye-Hollanda maçında ilk 11'ler açıklandı! Milli Takım kadrosunda kimler var? İngiltere-İsviçre maçı CANLI ANLATIM! İngiltere-İsviçre maçı kaç kaç? İngiltere-İsviçre maç özeti! Vatana destek vergisi nedir? Gurbetçilerden vatana destek vergisi alınacak mı? HEDEF YARI FİNAL! Milli maç ne zaman başlıyor? Hollanda-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanaldan izlenir? TRT 1 frekans Euro 2024 ayarı nasıl yapılır? TRT 1 nasıl güncellenir, şifresiz nasıl izlenir? TRT 1 FREKANS AYARLARI MİLLİ MAÇ | EURO 2024 TRT 1 frekans güncelleme bilgileri! Türkiye-Hollanda maçı şifresiz nasıl izlenir? TV YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? İngiltere-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere-İsviçre maçı şifresiz mi? Milli maç bu akşam mı? EURO 2024 Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İZMİR YANGIN SON DAKİKA! İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki! TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN | TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Hollanda maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi?
Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı

Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title