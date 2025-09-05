Haberler

Alkollü Sürücü Tramvay Yoluna Girdi, Ehliyeti Alındı

Alkollü Sürücü Tramvay Yoluna Girdi, Ehliyeti Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, alkollü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu tramvay yoluna giren otomobilin ehliyetine polis ekiplerince el konuldu. Sürücü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı ancak daha sonra geri döndü.

Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobilin alkollü sürücüsünün ehliyetine polis ekiplerince el konuldu.

S.Ç'nin kullandığı 38 AGG 066 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Anadolu Harikalar Diyarı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra geri geldi.

Polis alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el koydu.

Tramvay yoluna giren araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Emre Mor'un yeni takımı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir

ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.