Haberler

Alkollü Sürücü Tramvay Yoluna Girdi, Cezai İşlem Uygulandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay yoluna giren alkollü sürücü E.K'ye 38 bin 986 lira para cezası ve 2 yıl ehliyetine el konuldu. Sürücünün yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvay yoluna giren otomobilin sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atakum ilçesinde tramvay yoluna giren ve bir süre ilerleyen otomobili durdurdu.

Önce alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü E.K'nin (43) daha sonra yapılan ölçümde alkollü olduğu tespit edildi.

E.K'ye 38 bin 986 lira para cezası verildi, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. Trafikten menedilen araç ise otoparka çekildi.

Öte yandan E.K'nin aracıyla tramvay yolunda ilerlemesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes onu konuşuyor! Dünya devi son 5 penaltıyı kurtaran kalecinin peşinde

Herkes onu konuşuyor! Son 5 maçta yaptıkları olay oldu
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.