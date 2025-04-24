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Alkollü Sürücü Trafik Polisinin Üzerine Araç Sürdü

Alkollü Sürücü Trafik Polisinin Üzerine Araç Sürdü
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İzmir'in Buca ilçesinde, trafik kontrolü sırasında alkollü sürücü, polisin üzerine hafif ticari aracı sürdü. Yaklaşık 500 metre sürüklenen polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, trafik polisi tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir sürücü, polisin üzerine hafif ticari aracı sürdü. Kaputa tutunan polis memuru yaklaşık 500 metre sürüklendi. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, başka bir otomobilin önüne geçmesi sonucu durduruldu. Olayda yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücü gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Vali Rahi Bey Mahallesi Heykol meydanında meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Heykel Meydanı'nda, rutin kontrol yaptıkları sırada 35 BSH 971 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Trafik polisinin ehliyet kontrolü yapacağını söylemesi üzerine sürücü Ş.S.(19), hafif ticari aracı polisin üzerine sürdü. Bu sırada trafik polisi, hafif ticari aracın kaputuna tutundu. Trafik polisi kaputta olmasına rağmen hafif ticari aracın sürücüsü Ş.S. yaklaşık 500 metre kaçtı. Seyir halindeki Ş.S., önüne başka bir otomobilin çıkması sonucu durdurularak yakalandı. Ş.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında, alkol kontrolü yapan polis ekipleri, Ş.S.'nin 1.22 promil alkollü olduğunu tespit etti. Öte yandan, hafif ticari aracın kaputunda 500 metre sürüklenen polis memuru ise yaralandı. Polis memuru ekip aracı ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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