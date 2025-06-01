Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Müdahale Eden Polisi Aşarak Tarlaya Girdi

Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Müdahale Eden Polisi Aşarak Tarlaya Girdi
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Çorum'da trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, kazadan uzaklaşarak tarlaya girdi. Sürücüye 49 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Çorum'da trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Çorum-Osmancık kara yolu üzerinde trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinin yol güvenliği aldığı sırada dur ihtarına uymayarak kaçan Enes K. idaresindeki 19 AAF 042 plakalı otomobil kaza yerinden bir kilometre uzaklıkta kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Araçta bulunan 3 kişi yaralanmazken, sürücünün yapılan kontrolünde 1,28 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce el konulduğu belirlendi.

Sürücüye, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 49 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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