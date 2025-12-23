Haberler

Konya'da denetimden kaçarken aracıyla çarptığı polisleri yaralayan sürücü tutuklandı

Güncelleme:
Konya'da gece yapılan trafik denetiminde durdurulan alkollü sürücü N.S.T, kontrol noktasından kaçmaya çalışırken iki polis memuruna çarparak yaraladı. Sürücü, yüksek alkollü olarak tutuklandı ve polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Konya'da gece trafik denetimi sırasında kaçmaya çalışırken aracıyla çarptığı 2 polis memurunu yaralayan alkollü sürücü tutuklandı.

Yeni Sille Caddesi'ndeki denetimde durdurulan otomobilin sürücüsü N.S.T'nin 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bu sırada kontrol noktasından kaçmaya çalışan sürücü, kullandığı araçla 2 polis memuruna çarparak yaraladı.

Hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sürücü, kısa süre sonra aracıyla yakalandı.

Yapılan ikinci ölçümde 2.47 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ayrıca hakkında çeşitli maddelerden idari yaptırım uygulanan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu - Güncel
