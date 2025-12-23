Konya'da denetimden kaçarken aracıyla çarptığı polisleri yaralayan sürücü tutuklandı

Konya'da gece trafik denetimi sırasında kaçmaya çalışırken aracıyla çarptığı 2 polis memurunu yaralayan alkollü sürücü tutuklandı.

Yeni Sille Caddesi'ndeki denetimde durdurulan otomobilin sürücüsü N.S.T'nin 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bu sırada kontrol noktasından kaçmaya çalışan sürücü, kullandığı araçla 2 polis memuruna çarparak yaraladı.

Hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sürücü, kısa süre sonra aracıyla yakalandı.

Yapılan ikinci ölçümde 2.47 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ayrıca hakkında çeşitli maddelerden idari yaptırım uygulanan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.