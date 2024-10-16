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Alkollü Sürücü Polisle Pişti: 6 Ay Ehliyetine El Konuldu

Alkollü Sürücü Polisle Pişti: 6 Ay Ehliyetine El Konuldu
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Aksaray'da polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü Tahir G., yapılan kontrollerde 2,14 promil alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. 9 bin 950 TL para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

AKSARAY'da polisten kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Tahir G.'nin (36), 2,14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alının Tahir G.'ye idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik polisleri, rutin yol kontrol denetiminde 68 EC 666 plakalı otomobilin sürücüsü Tahir G.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Tahir G., ihtara uymayınca, bir polis memuru aracı elleriyle durdurmaya çalıştı. Bu sırada polis memuru uyarı atışı yapmak istedi. Polisin silahından çıkan kurşun otomobilin sol ön kapısının alt kısmına isabet etti. Aracını durduran Tahir G. gözaltına alındı. Tahir G.'nin yapılan kontrolünde 2,14 promil alkollü olduğu belirlendi. Tahir G. hakkında 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 9 bin 950 TL idari para cezası uygulanırken; ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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