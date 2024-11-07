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Alkollü Sürücü Polisi Peşinde Kaza Yaptı

Alkollü Sürücü Polisi Peşinde Kaza Yaptı
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Avcılar'da devriye görevindeki polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, çok sayıda araca çarparak yakalandı. Yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

AVCILAR'da devriye görevi yapan yunus polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan A.Y., çok sayıda araca çarptı. Ters yönde kaçarken ağaca çarparak yakalanan alkollü sürücünün çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken yakalandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi'nde devriye görevi yapan yunus polisi ekibi, şüphe üzerine 41 AVG 578 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü A.Y., Denizköşkler Mahallesi'ne ilerleyerek, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde çok sayıda araca ve bir motosikletliye çarparak kaçışını sürdürdü. Merkez Mahallesi'nde, otomobili ile ters yöne giren A.Y., bir taksiye ve ağaca çarparak durabildi. Burada polisler tarafından yakalanarak ekip aracına alınan A.Y.'nin yüksek promilde alkollü olduğu belirlendi. Yapılan incelemede çok sayıda suç kaydının da bulunduğu belirlenen alkollü sürücü A.Y., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Ters yönde polisten kaçmaya devam eden A.Y.'nin yakalandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çok sayıda araca çarparak kaçan sürücünün ters yöne girdiği ve karşıdan gelen araçtan kurtulmak için kaldırıma çıktığı görülüyor. Manevra yapamayan sürücü kaldırımdaki ağaca çarparken aracın hasar aldığı ve yunus polislerinin gelerek şüpheliyi yakaladığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Öte yandan, A.Y.'nin polisten kaçtığı sırada çarparak devirdiği motosikletin sürücüsü Yağızhan Atal, "Çarpa çarpa kaçıyordu. Yönetimindeki otomobille motosikletimi sıyırdı, devrilmeme neden oldu. Hayatımla oynadı. Yanımdaki bir araca çarptı, şikayetçi olacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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