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Alkollü Sürücü Polis Takibinden Kaçamadı: Tutuklandı

Alkollü Sürücü Polis Takibinden Kaçamadı: Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan 20 yaşındaki Yusuf K., polis tarafından uyarı ateşiyle durduruldu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, aracıyla başka bir otomobile çarpmasının ardından tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan ve polisin uyarı ateşiyle durdurulan Yusuf K.'nin kullandığı otomobil, başka araca çarptı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, polise mukavemette bulunan Yusuf K. tutuklandı.

İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 150 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yaptı. Durdurulan araçların sürücüleri denetlenirken, kurallara uymayanlara ceza yazıldı. Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde denetleme yapan ekipler, 16 PH 934 plakalı aracın sürücüsü Yusuf K.'ye (20) 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü otomobili ile kaçmaya çalıştı, polis de havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateş ile durdurulan sürücünün kullandığı araç, kontrol noktasında başka bir otomobile çarptı. Sürücü ile içindeki yolcular araçtan indirilirken, Yusuf K.'nin 2.0 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yusuf K.'ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polise mukavemette bulunan Yusuf K., işlemleri sonrası tutuklandı.

190 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Bu arada polis ekiplerinin ilçe genelinde 4 farklı noktada yaptığı denetlemelerde 190 araç kontrol edildi, 484 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Kurallara uymayan ve evrakı eksik olan sürücülere toplamda 70 bin lira cezai işlem uygulanırken, alkollü olduğu saptanan 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ayrıca üzerinde 18 gram esrar çıkan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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