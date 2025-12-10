Haberler

Alkollü sürücü 'bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım' deyip polislere direndi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, 5 kilometrelik bir takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan sürücü, polis ekiplerine direndi.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, yaklaşık 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Polis direnip, "Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım" diyen sürücü gözaltına alındı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Murat Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphe üzerine 16 R 1982 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Cadde ve sokaklarda süren yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından araç durdurularak sürücü yakalandı. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni çekemezsiniz" diyerek üzerlerine yürüdü. Polis ekiplerine de "Bana 50 santimden fazla yaklaşmayın, herkesi ararım" diyerek direndi. Ehliyetine el konulan sürücü, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü.

