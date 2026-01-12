Haberler

Kaçarken otomobil ile polis aracına çarptı; 3 yaralı

Güncelleme:
Ordu'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün otomobili, polis aracına çarptı. Kazada sürücü ve iki polis memuru yaralandı, alkollü sürücü tutuklandı.

ORDU'da 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, polis aracına çarptı. Kazada sürücü ile 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, dün Altınordu ilçesi uygulama noktasında meydana geldi. Y.E.Y.'nin kullandığı otomobile, polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan Y.E.Y.'nin otomobili, Cumhuriyet Mahallesi'nde takipteki polis ekibinin aracına çarptı. 2 polis memuru ile Y.E.Y., hafif yaralandı. Gözaltına alınan sürücünün yapılan kontrolünde, 1,08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Y.E.Y., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU-Kamera: Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
