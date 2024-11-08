Alkollü Sürücü Park Halindeki Karavana Çarptı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil park halindeki karavana çarptı. Sürücü sıkışarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, ancak tedaviyi reddetti. Yapılan alkol testinde 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi ve sürücü polis merkezine götürüldü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki karavana çarptı.
Yahyakaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi'nde S.Ç. idaresindeki 41 SP 341 plakalı otomobil, park halinde bulunan karavana çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Tedaviyi reddeden sürücünün, 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü, polis merkezine götürüldü.