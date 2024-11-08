Üye Girişi
Haberler

Alkollü Sürücü Park Halindeki Karavana Çarptı

Alkollü Sürücü Park Halindeki Karavana Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil park halindeki karavana çarptı. Sürücü sıkışarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, ancak tedaviyi reddetti. Yapılan alkol testinde 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi ve sürücü polis merkezine götürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki karavana çarptı.

Yahyakaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi'nde S.Ç. idaresindeki 41 SP 341 plakalı otomobil, park halinde bulunan karavana çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Tedaviyi reddeden sürücünün, 2.30 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

Enes Güran, Nevzat Bahtiyar'a duruşma çıkışı böyle bağırdı

 Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

Belediye başkanının 17 yaşındaki oğlu intihara kalkıştı

 Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze

Terör örgütü elebaşı Gülen'e 'Protestan' cenaze
IKBY, HDP'nin Erbil bürosunu kapattı, temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdi

HDP'nin Erbil bürosunu kapatıp temsilcilerini Süleymaniye'ye gönderdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu? Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 9-10 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 7 Kasım Cuma Ödülü hangi takım kazandı? 9 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.