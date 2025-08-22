Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 3.74 promil alkollü sürücü B.T.'nin kullandığı hafi ticari araç, yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. 4 aracın hasar gördüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Erim Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. B.T., kullandığı 59 FL 136 plakalı hafif ticari aracın kontrolünü yitirmesi üzerine yol kenarında park halindeki otomobillere çarptı. Kazada, 4 araçta hasar meydana geldi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin kontrolünde sürücü B.T.'nin 3.74 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL ceza uygulanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Polis merkezine götürülün sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı. Aracın park halindeki otomobillere çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.