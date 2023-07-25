Alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü bir sürücü, tüp kamyonuyla park halindeki araçlara çarptı. Sürücüye 3. kez alkollü araç kullanmaktan, SRC belgesi ve aracın muayenesi olmamasından dolayı toplam 35 bin 169 TL ceza uygulandı.

Tüp aracını kullanan alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Baba ve oğlunun sürücü oyunu tutmadı

Park halindeki 4 araca çarparak durabilen sürücünün 2 kez alkolden ehliyetine el konulduğu, bu kazada da 1,2 promil alkollü olduğu tespit edildi

Araç sürücüsüne 3. Kez alkolü araç kullanmak, SRC belgesi ve aracın muayene olmamasından dolayı toplam araç sahibine yazılan ceza ile birlikte 35 bin 169 TL ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde daha önce 2 kez alkolden ehliyetine el konulan alkollü sürücü, kullandığı tüp kamyonuyla park halindeki araçlara çarptı. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücü, kaza yerine gelen ve aracı kendisinin kullandığını söyleyen babasına olay yerindeki vatandaşların 'Aracı kullanan bu değildi' şeklinde teki göstermesi üzerine, Vejdi O, babası tarafından olay yerine tekrar çağrıldı. 1.20 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 3. araç sahibiyle birlikte 35 bin 169 TL ceza uygulandı. Öte yandan park halindeki zarar gören araçların sürücülerinden birisi, olay yerinde görüntü alan basın mensubuna kendi izinleri olmadan çekim yapmaması konusunda tepki gösterdi.

Kaza; Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Vejdi O'nun kullandığı 07 LC 429 plakalı üzerinde tüp bulunan tüp dağıtım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sırasıyla cadde üzerinde park halinde bulunan 07 L 1926 sebze kamyonu, 07BHH 819 plakalı otomobil, 07 J 905 ve 07 JL 757 plakalı fırına ait ekmek dağıtım kamyonetlerine çarptı. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan tüp aracı sürücüsü Vejdi O., olay yerine gelen ve aracı kendisinin kullandığını söyleyen babasına olay yerindeki vatandaşların 'Aracı kullanan bu değildi' şeklinde teki göstermesi üzerine, Vejdi O, babası tarafından olay yerine tekrar çağrıldı.

1.20 promil alkollü çıktı

Olay yerine gelen Vejdi O.'ın Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan alkol kontrolünde 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

3. kez alkollü araç kullanmaktan 5 yıl ehliyetine el konuldu

Vejdi O.'nun sorgulamasında daha önce 2 kez alkollü olarak araç kullanırken yakalandığı, ehliyetine 2 yıl el konulduğu belirlendi. Vejdi O'ya 3. Kez alkollü araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, SRC Belgesi olmaksızın ticari kamyonet kullanmaktan bin 420 TL olmak üzere toplam 17.810 TL, araç sahibine ehliyetsiz birisine araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL, SRC belgesi olmayan birisine araç kullandırmaktan 7 bin 200 TL, aracın muayenesinin olmamasından 1 bin 979 TL olmak üzere toplam 17 bin 369 TL para cezası uygulandı. Vejdi O'nun sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.

Aracına çarpılan 1 kişi görüntü alınmasına tepki gösterdi

Tüp kamyonunun çarptığı otomobilin sahibi olduğunu belirten bir kişi 'benim iznim olmadan çekim yapamazsın' diyerek görüntü alan İHA Muhabirinin görevini yapmasını engellemeye çalışırken, bir süre sonra bu kişiye babası da katıldı. Araçlarının görüntüsünün alınmasını istemeyen şahıslara olay yerindeki vatandaşlar tepki gösterince sözlü tartışma yaşandı. Baba-Oğulun tepkisine olay yerindeki vatandaşlar bir anlam veremedi.