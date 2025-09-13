Haberler

Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alkollü bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobiliyle park halindeki 3 araca çarpan alkollü sürücü yaralandı.

S.E. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükşehsuvar Mahallesi Seyfi Erbil Caddesi'nde park halindeki 3 araca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücünün 1.43 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekin Mert Daymaz'dan banyodaki dans videosuna sert tepki: Kirli zihniyetlerinizi sorgulayın

Görüntüler sızdı, tepkilerin odağındaki ünlü isim sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.