Alkollü Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı: 1 Yaralı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alkollü bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
S.E. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükşehsuvar Mahallesi Seyfi Erbil Caddesi'nde park halindeki 3 araca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücünün 1.43 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel