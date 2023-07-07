Ankara'da alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, kontörlünü kaybettiği otomobiliyle park halindeki 2 araca çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü park halindeki araçlara böyle daldı: 1'i ağır 5 yaralı

ANKARA - Ankara'da alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi, kontörlünü kaybettiği otomobiliyle park halindeki 2 araca çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Mamak ilçesi Şehit Hanifi Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkolün etkisindeki T.T., kontrolünü kaybettiği 06 CVH 182 plakalı aracıyla park halindeki 06 DTH 085 ile 06 SP 0458 plakalı iki otomobile çarptı. Kazaya görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan T.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 06 DP 0458 plakalı aracın içerisinde bulunan diğer yaralılar S.S., eşi P.S.ve çocukları K.S. ile A.S.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yararılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Sürücünü alkollü olduğu tespit edilmiş"

Kazanın tanıklarından Furkan Akbenli: "Kazayı yapan sürücü kontrolünü kaybetmiş bir şekilde aşağıya doğru geliyordu. Alkollü olduğu tespit edilmiş. Aracında da alkol şişeleri bulunmuş. Park halindeki iki araca vurdu. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri muhtemel bir yangın olmasın diye müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri de yaralılarla ilgilendi. Şiddetli bir ses duyuldu her yerden. Herkes panik oldu. Yaralılara müdahale ettik. 5 yaralı vardı. Kazayı yapan sürücünün durumu ağırdı" ifadeleri kullandı.