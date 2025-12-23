Haberler

Beylikdüzü'nde alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı

Beylikdüzü'nde alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sürücü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçtı.

BEYLİKDÜZÜ'nde alkollü olduğu öne sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 3 araca çarptı. Kazanın ardından otomobilden inen iki kişi yaya olarak olay yerinden kaçarken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Gürpınar Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alkollü olduğu öne sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, caddede park halinde olan 3 araca çarptı. Kazanın ardından otomobilden inen sürücü ve yanındaki kişi, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, sürücüsü kaçan otomobili çekiciyle otoparka götürüldü. Park halindeki 3 araçta hasar oluşurken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
DEM heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık

Bakanlıkta 1,5 saatlik görüşme! İşte DEM heyetinin ilk açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Kurdukları tuzağa bakın! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli

Kurdukları tuzak akıl almaz! Görüntüyü izleyen bölge halkı endişeli
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Şeyma Subaşı yine Kur'an-ı Kerim'i paylaştı, o sözleri yazdı: Allah herkese nasip etsin

Yine Kur'an-ı Kerim'i paylaşıp o sözleri yazdı! Dikkat çeken ifadeler
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
title