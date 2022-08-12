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Alkollü sürücü ortalığı karıştırdı: "Boynumu kes üflemem"

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazaya karışan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazaya karışan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi reddeden sürücü Yücel Ç.(35), "Boynumu kes, üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz, imzalarım" diyerek, alkolmetreyi üflememek için direndi.

Alkolmetreyi üflemeyi ısrarla reddeden sürücü, aracının çekiciye yüklendiği sırada önüne geçip, polis ekiplerine mukavemette bulununca etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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