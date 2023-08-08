Alkollü sürücü önce polis aracında, sonra refüjde uyudu

Ayakta bile duramayan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı

AKSARAY - Aksaray'da alkollü araç kullanırken refüje çarparak kaza yapan sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Memurlara güçlük çıkaran alkollü sürücü önce bindirildiği polis aracında, sonra da tedaviyi kabul etmediği için ambulansı reddederek indirildiği refüjde uyudu.

Kaza, Aksaray - Ankara Kara Yolu Ortaköy Yol Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra 68 KR 728 plakalı aracına binerek köyüne gitmek isteyen Mehmet D. (38), Ortaköy Yol Kavşağı'na geldiğinde aldığı alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, 112 Acil Yardım ekipleri de alkollü sürücüye müdahale etmek istedi. Sağlık ekiplerinin tedavi ve ambulans teklifini reddeden alkollü sürücü hastaneye gitmek istemediğini belirterek aracının yanına gitti. Bu sırada olay yerine gelen alkollü sürücünün yakınları polis ekiplerini, araç sürücüsünün başka biri olduğunu belirterek yanıltmak istedi. Alkollü sürücünün yakınları gelmeden sürücünün kim olduğunu önceden tespit eden trafik polisleri ve sürücünün yakınları arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerine hakaretler ederek güçlük çıkaran şahıslara olay yerine çağırılan jandarma desteğiyle müdahale edildi.

Ayakta bile duramayan sürücü 1,86 promil alkollü çıktı

Ambulans ve tedaviyi reddeden alkollü sürücü polis ekiplerince polis aracına bindirilirken, ayakta bile durmakta güçlük çeken sürücü polis aracında uyuyakaldı. Ortalığın sakinleşmesinin ardından polis ekiplerinin defalarca çağırdığı ambulansı ve tedaviyi reddeden alkollü sürücü bu kez polis aracından indirildiği refüjde uyuyakaldı. İndirilirken bir süre kendine gelen alkollü sürücü, "Komutanım dizlerim çok ağrıyor, çökeceğim" diye yardım istedi. Zaman zaman kendine gelen ve ne olduğunu anlamaya çalışan alkollü sürücünün yapılan alkol muayenesinde 1,86 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkolü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Jandarma ekiplerinin "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan" adli işlem başlattığı alkollü sürücü önce hastaneye sonra da jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.