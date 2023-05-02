Alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da alkollü bir sürücü, motosikletli bir kişiye çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Sürücü ise rekor düzeyde alkollü çıktı.

ANTALYA'da, 6 promil alkollü Hamdi K. (22) idaresindeki otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Ali Karagöz (40) ile yanında yolcu olarak bulunan yaralı İrfan Koca'nın (41), belediyenin temizlik işleri müdürlüğündeki işlerine gittikleri öğrenildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Hamdi K. yönetimindeki 38 NF 052 plakalı otomobil, önünde giden Ali Karagöz idaresindeki 07 ATC 041 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet refüje savrularak devrilirken sürücü Ali Karagöz ve arkasındaki yolcu İrfan Koca yere düştü. Kontrolden çıkan otomobil ise kayarak refüj kenarındaki betona, daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, olay yerinde içki şişesi görüldü. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde otomobil sürücüsü Hamdi K.'nin, 6 promil alkollü olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Ali Karagöz ile hayati tehlikesi bulunmayan İrfan Koca'nın Altınova Mahallesi'nde oturdukları, Aspendos Bulvarı üzerinde yer alan Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne mesaiye gittikleri öğrenildi. Karagöz'ün cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Karagöz'ün cenazesi öğle vakti Hacıaliler Mezarlığı'na defnedilecek. Hamdi K., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.