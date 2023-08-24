Alkollü sürücü motosikletliye çarptı: 1 ağır yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil ile motosiklet çarpışırken, kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi üzerinde seyir halinde olan B.T. yönetimindeki 09 JP 418 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.Ç. idaresindeki 09 AKB 876 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi. Motosiklet sürücüsü F.Ç. ise yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan motosiklet sürücüsü F.Ç.'yi ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. F.Ç., burada yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumu ciddi olduğu için Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü B.T.'yi ise kaza yerine gelen arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Ambulanstaki tedavisinin ardından gözaltına alınan B.T.'nin, hastanede yapılan incelemede 1,69 promil alkollü olduğu belirlendi. 4 bin 64 lira para cezası kesilen otomobil sürücüsü B.T.'nin ehliyetine de 6 ay süreyle el koyuldu.