Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü bir sürücü, motor üzerinde akrobasi hareketleri yaparken motosikletin savrulması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa'da ilçesinde motor üzerinde akrobasi hareketleri yapmaya çalışan alkollü sürücü, motosikletin savrulması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 03.40 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa'dan Alanya istikametine seyir halinde olan Umut G. idaresindeki 07 ABV 180 plakalı motosiklet, sürücüsünün üzerinde akrobatik hareketler yapması sonucu savruldu. Motorla beraber yola savrulan ehliyetsiz ve alkollü sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA