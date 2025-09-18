Haberler

Alkollü Sürücü Minibüse Tekme Atmaya Çalışırken Düşerek Yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde şoförüyle tartıştığı seyir halindeki minibüse tekme atmak isterken dengesini kaybedip düşen U.M.'nin (39) beli kırıldı. Tedaviye alınan U.M.'nin, 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre U.M., cadde üzerine 22 FZ 880 plakalı otomobilini uygunsuz park etti. Arkadan gelen S.K. yönetimindeki 22 M 4065 şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs yoldan geçemedi. S.K., U.M.'yi uyararak, aynasını kapatmasını istedi. Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden sonlandırıldı.

TEKME ATMAK İSTERKEN BELİNİ KIRDI

Minibüs yoluna devam ettiği sırada U.M. sinirlerine hakim olamayarak minibüsün arka kısmına tekme atmak istedi. Dengesini kaybeden U.M., düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve belinde kırık tespit edilen U.M., tedaviye alındı.

Öte yandan U.M.'nin 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, minibüs sürücüsü S.K.'nın ifadesine başvurdu. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
