Üye Girişi
Haberler

Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Ehliyetine El Konuldu

Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Ehliyetine El Konuldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü S.B., yaklaşık 5.46 promil alkollü olarak kaza yaptı. Önce refüje çarpan otomobil, ardından seyir halindeki TIR'a çarptı. Sürücünün daha önce ehliyetine el konulmuştu.

EDİRNE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje, ardından seyir halindeki TIR'a çarptı. Kaza sonrası yapılan kontrolde daha önce ehliyetine el konulduğu anlaşılan otomobil sürücüsü S.B.'nin 5.46 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, 21.30 sıralarında D100 karayolunun eski Kırklareli kavşağında meydana geldi. Kırklareli yolundan Havsa- Edirne yoluna çıkmak isteyen S.B. yönetimindeki 22 EF 823 plakalı otomobilin, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol ayrımındaki refüje, ardından Havsa'dan Edirne istikametine giden R.B. idaresindeki 22 AAU 037 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın etkisiyle demir yüklü TIR'ın dorsesi ve otomobilde maddi hasar oluştu.

EHLİYETİNE EL KONULDUĞU SAPTANAN SÜRÜCÜ 5.46 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü S.B.'nin 5.46 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce el konulduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber – Kamera Umut IŞIK EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik Yaşam Kaza

Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza

İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza

 İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

 Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj: Aynı yolda devam edeceğiz

Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj
Kimsenin ağzını bıçak açmıyor! FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler

FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul elektrik kesintisi! 22-23 Ekim Esenler, Küçükçekmece, Kadıköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 22 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Yavuz Engin kimdir? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Engin kaç yaşında, nereli? Kerem Bürsin Melisa Tapan sevgili mi? Melisa Tapan kimdir? Kaç yaşında, annesi kim, serveti ne kadar? Savcı Yavuz Ergin ne dedi? (Instagram) Taner Karataş kimdir? Hemşire Taner Karataş ne dedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.