Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 156 Promil!

SÜRÜCÜ 156 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle kız arkadaşını ziyarete giden Ercüment Solmaz'a otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan H.B.'nin (38), Karasu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kamera ve PTS incelemesi sonucu saat 04.00 sıralarında Kocaali ilçesinde saklandığı evde yakalandığı bildirildi. H.B.'nin yapılan testinde 156 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.