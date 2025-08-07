Alkollü Sürücü Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı

KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ VERMİŞ: 2.14 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI, TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarpıp, ardından da üzerinden geçerek kaçmaya çalışırken çevredekilerin müdahalesiyle durdurulan otomobil sürücüsünün Şenay Koparal (54) olduğu belirlendi. 2.14 promil alkollü olduğu belirlenen Koparal'ın olayın ardından polislere kardeşi Özgür Koparal'ın (52) kimliğini verdiği ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenay Koparal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Eşen Cezaevi'ne gönderildi.

Gülgün AKYOKUŞ/ FETHİYE (Muğla),