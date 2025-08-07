Alkollü Sürücü Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde alkollü vaziyette bir yayaya çarpan sürücü, polise kardeşinin kimliğini vererek yakalandı. 2.14 promil alkollü olduğu tespit edilen Şenay Koparal, tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarpıp, ardından da üzerinden geçerek kaçmaya çalışırken çevredekilerin müdahalesiyle durdurulan otomobil sürücüsünün Şenay Koparal (54) olduğu belirlendi. 2.14 promil alkollü olduğu belirlenen Koparal'ın olayın ardından polislere kardeşi Özgür Koparal'ın (52) kimliğini verdiği ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenay Koparal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Eşen Cezaevi'ne gönderildi.
