Alkollü Sürücü Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı

Alkollü Sürücü Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde alkollü vaziyette bir yayaya çarpan sürücü, polise kardeşinin kimliğini vererek yakalandı. 2.14 promil alkollü olduğu tespit edilen Şenay Koparal, tutuklandı.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ VERMİŞ: 2.14 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI, TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarpıp, ardından da üzerinden geçerek kaçmaya çalışırken çevredekilerin müdahalesiyle durdurulan otomobil sürücüsünün Şenay Koparal (54) olduğu belirlendi. 2.14 promil alkollü olduğu belirlenen Koparal'ın olayın ardından polislere kardeşi Özgür Koparal'ın (52) kimliğini verdiği ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenay Koparal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Eşen Cezaevi'ne gönderildi.

Gülgün AKYOKUŞ/ FETHİYE (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza

Trafikte skandal görüntüler! Yolu bırakıp kadını izlemeye başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.