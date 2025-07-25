Alkollü Sürücü Kaldırımda Yürüyen Genç Kızlara Çarptı

Alkollü Sürücü Kaldırımda Yürüyen Genç Kızlara Çarptı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, alkollü göz doktoru bir kamyonetle kaldırımda yürüyen iki genç kızı yaraladı. Sürücü, kazanın ardından kaçtı ancak başka bir araca çarparak yakalandı ve tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kamyonetiyle kaldırımda yürüyen Damla Y. (19) ile Sinem Y.'ye (20) çarpıp yaralanmalarına neden olan 4.25 promil alkollü sürücüsü, göz doktoru Özgür K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Damla Y. ile arkadaşı Sinem Y.'ye, göz doktoru Özgür K.'nin kullandığı 59 AKG 088 plakalı kamyonet çarptı. Kazada savrulup yere düşen 2 genç kız yaralandı, sürücü ise aracıyla bölgeden uzaklaştı. Yaralanan Damla Y. ile Sinem Y., ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından kaçan sürücü Özgür K., kamyonetiyle Havuzlar Mahallesi'nde bu kez başka bir araca çarpınca yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan Özgür K.'nin yapılan kontrolünde 4.25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Özgür K., polisteki ifadesinin ardından bugün Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Özgür K., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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