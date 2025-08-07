Alkollü Sürücü, Kadına Çarptıktan Sonra Kaçmaya Çalıştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde alkollü sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarpıp üzerinden geçerek kaçmaya çalıştı. Olay esnasında müdahale eden çevredekiler, sürücüyü durdurdu. Sürücünün 2.14 promil alkollü olduğu ve kardeşinin kimliğini gösterdiği öğrenildi.

1) OTOMOBİLİYLE, ÇARPTIĞI KADININ ÜZERİNDEN GEÇİP KAÇMAYA ÇALIŞTI (2)

KARDEŞİNİN KİMLİĞİNİ VERMİŞ: 2.14 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI, TUTUKLANDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarpıp, ardından da üzerinden geçerek kaçmaya çalışırken çevredekilerin müdahalesiyle durdurulan otomobil sürücüsünün Şenay Koparal (54) olduğu belirlendi. 2.14 promil alkollü olduğu belirlenen Koparal'ın olayın ardından polislere kardeşi Özgür Koparal'ın (52) kimliğini verdiği ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenay Koparal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Eşen Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.