Alkollü Sürücü Kadın ve Kızı Kaza Geçirdi

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada alkollü olduğu öğrenilen sürücü kadın ile araçta bulunan kızı yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Akkaya mevkisinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 48 AL 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.A. adlı kadın ile araçta bulunan kızı G.A. (12), ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. G.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü M.A.'nın yapılan kontrolde 138 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ŞAHİN/MENTEŞE(Muğla), -