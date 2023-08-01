Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada alkollü bir sürücü, İngiliz turistleri yaraladı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği görülüyor. Yaralanan turistlere ilk müdahale çimler üzerinde yapıldı. Kazada anne ve babası yaralanan küçük bir çocuk ise tablet oyunu oynamaya devam etti. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü İngiliz turistlere dehşeti yaşattı…Yaralı anne babasının başında tablet izleyerek bekledi

9'u İngiliz turist, 10 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye saniye yansıdı

Kazada yaralanan bir İngiliz ailenin küçük çocuğu ise anne ve babasının başında elindeki tabletiyle bekledi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 İngiliz turist ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, D-400 karayoluna çıkan otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürüldü. Yaralanan otomobil sürücüsünün ise 2.69 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazanın ardından tam anlamıyla can pazarı yaşanırken, 112 sağlık ekibi tur minibüsünden çıkarılan yaralı turistlere çim üzerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı'ndan aldığı İngiliz turistleri otellerine götürmekte olan Ramazan Yıldız'ın kullandığı 07 BBA 649 plakalı tur minibüsü ile Kadir Sönmez'in kullandığı 26 SD 921 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tur minibüsünün önünde yaklaşık 50 metre sürüklenirken tur minibüsü takla atarak refüje çıktı. Tur minibüsünde bulunan 11 yolcudan 9 tanesi çeşitli yerlerinden yaralanırken, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ekibi tarafından otomobilin kapısı sökülerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İngiliz turistler çimlere saçıldı

Tur minibüsünün takla atarak devrilmesinin ardından tur minibüsünde bulunan ve yaralanan turistler araçtan çıkarıldıktan sonra refüjdeki çimlerin üzerine yatarak sağlık ekiplerinin gelmelerini bekledi. Olay yerine çok sayıda jandarma, trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralılara ilk müdahale çimler üzerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Tabletini bırakmadı

Kazada anne ve babası yaralanan ve çimler üzerinde yatan küçük bir İngiliz çocuk, anne-babasının başında otururken, elindeki tabletinde oyun oynamaya devam etti. Küçük çocuk anne ve babasının ambulansa alınması sırasında onlarla birlikte giderken tabletinin elinde olduğu görüldü.

2.69 promil alkollü

Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansırken, Kızılağaç Mahallesi istikametinden Karacalar istikametine gitmekte olan otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 2.69 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazada, 26 SD 921 Plakalı otomobil sürücüsü Kadir Sönmez'in yanı sıra Tur Minibüsünde yolcu olarak bulunan İngiliz turistler Joanne Sharples (54), David Pratt (56), Liam Davıd (19), Bethany Louise Mcguire (18), Oliver Ryan Broadbent (14), Thomas Alan Stone (39), Jenna Hayley Stone (32), Benjamin Blake Galloway ve Natalie Mccall yaralandı.