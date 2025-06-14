Alkollü Sürücü Hastanede Güvenlik Görevlilerine Saldırdı

Alkollü Sürücü Hastanede Güvenlik Görevlilerine Saldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü araç kullanırken jandarma tarafından durdurulan Yusuf K., hastanede sağlık kontrolü sırasında güvenlik görevlilerine saldırdı. Tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri ile sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin özel güvenlilik görevlilerine saldıran alkollü sürücü Yusuf K. (23), tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa-Ankara kara yolu üzerinde durdurdukları otomobilin sürücüsü Yusuf K.'ye alkol testi yapmak istedi. 1.3 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alınarak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Muayene sırasında 4 jandarma personeli ile 3 özel güvenliğe saldıran Yusuf K. güçlükle engellendi, 1 özel güvenlik görevlisinin eli kırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek

Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil

Bölgeyi iyi tanıyan siyasetçiden İran yorumu: Vuran İsrail değil
Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda eledi

Survivor 2025'in şampiyonu belli oldu! Rakibini üç turda da eledi
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok

AK Parti Grup Başkanı Güler: Radar cezası diye bir şey yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.