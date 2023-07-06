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Alkollü sürücü emniyetin PTS direğine çarptı: 1 yaralı

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Tekirdağ Çorlu'da alkollü bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyetin PTS direğine çarptı. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü emniyetin PTS direğine çarptı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, emniyetin PTS (Plaka Tanıma Sistemi) direğine çarptı.

Kaza, gece yarısı Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski Çorlu Endüstri Meslek Lisesi karşısında meydana geldi. Eski kiler istikametinden Hatip Mahallesi istikametine seyreden E.A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki PTS (Plaka Tanıma Sistemi) direğine çarptı.

Kaza sonrası hasar gören araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından yapılan kontrollerde sürücü E.A.'nın 0,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Tekirdağ Tragger Çorlu Güncel Haberler

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