Alkollü sürücü emniyetin PTS direğine çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da alkollü bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyetin PTS direğine çarptı. Kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.