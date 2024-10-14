Alkollü Sürücü Elektrikli Motosiklete Çarptı, İki Yaralı

ANTALYA'da alkollü sürücü, elektrikli motosiklet ile seyir halinde olan 2 kişiye çarptı. Yaralanan motosiklettekiler hastaneye kaldırılırken, alkollü sürücü polis merkezine götürüldü.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 07 BCR 636 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Baran A., direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı cadde üzerinde elektrikli motosiklet ile seyir halinde olan sürücü Talat A. ve berasberindeki Barış K.'ya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Talat A. ve Barış K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Talat A. ve Barış K. bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Trafik ekipleri ise otomobilin sürücüsü Barış A'ya alkol testi yaptı. Barış A.'nın 2,26 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekipler, sürücüyü polis merkezine götürdü. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla sokak üzerinden çekildi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,