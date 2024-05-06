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Alkollü sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra bahçe duvarından düştü

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, alkollü bir sürücü otomobiliyle elektrik direğine çarptıktan sonra araçtan inerek bir bahçe duvarından boşluğa düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobiliyle elektrik direğine çarpan alkollü sürücünün, araçtan indikten sonra bahçe duvarından boşluğa düştüğü anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ü.K'nin kullandığı 43 LB 385 plakalı otomobil, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı.

Araçtan inen sürücü Ü.K, bir binanın bahçe duvarından boşluğa düştü.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve 1,26 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya Bahçe Otomobil Güncel Haberler

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