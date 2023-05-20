Alkollü sürücü dur ihtarına uymayınca lastiği vurularak durduruldu, 1 polis yaralandı

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü lastiği vurularak durduruldu: 1 polisi yaraladı

BURDUR - Burdur'da dur ihtarına uymayan ve polisleri peşine takan alkollü sürücü lastiğine ateş edilerek durduruldu. Kovalamaca esnasında 1 polis memuru yaralandı.

Olay 02.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Zeynel Abidin Tonguç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yunus Emre Caddesi üzerinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan 20 VF 205 plakalı KIA marka araç sürücü Y.C. ve ardadaşı M.K polis ekiplerini peşine takarak 4 kilometre boyunca kaçmaya çalıştı. Atatürk Mahallesi Zeynel Abidin Tonguç caddesi üzerinde aracı polis ekiplerinin üzerine süren C.Y. bir polisi sürükleyerek yaralanmasına sebep oldu. Polis ekiplerinin lastiklerine ateş ederek durdurabildikleri araç sürücü C.Y.'nin 2.41 promil yolcu koltuğunda oturan arkadaşı M.K.'nın ise 1.49 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun kolunun kırıldığı öğrenildi. Polis memurunun yaralanmasına sebep olan C.Y. ve M.K. gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı inceleme sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.