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Alkollü Sürücü 'Dur' İhtarına Uymayarak Kaçtı

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Antalya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, evinde yakalandı. Sürücüye toplamda 10 bin 100 lira ceza kesildi.

ANTALYA'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak yoluna devam eden sürücü, evinde yakalandı. Trafik ekipleri, alkollü sürücüye cezai işlem uyguladı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6493 sokak üzerinde meydana geldi. Trafik polislerinin Yeşilırmak Caddesi üzerinde denetim yaptığı sırada kontrol noktasında durmayarak kaçan 07 FJY 98 plakalı otomobilin sürücüsü Volkan Ş.'nin peşine motorize yunus timleri takıldı. Ekipler, dakikalar boyunca kaçan sürücüyü, evinde yakaladı. Alkol kontrolü yapılan Volkan Ş., 1.50 promil alkollü çıktı. Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 8 bin lira, polisin 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 100 lira ceza uyguladı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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