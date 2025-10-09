Haberler

Alkollü Sürücü 'Dur' İhtarına Uymadı, Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'de alkollü bir sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yapılan kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye ve araç sahibine toplamda 57 bin liradan fazla ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erenköy Mahallesi'ndeki denetim sırasında 18 yaşındaki B.E'nin idaresindeki 26 AIK 928 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan ve kaçan sürücü, kovalamaca sonucu Emek Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki yakalandı.

Yapılan kontrollerde, araç sürücüsü B.E'nin alkollü olduğu, ehliyetine de daha önceden alkollü araç kullandığı için el konulduğu öğrenildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından sürücüye, "dur ihtarına uymamak", "alkollü araç kullanmak" ve "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak" suçlarından 39 bin 135 lira ceza uygulandı.

Ayrıca araç sahibi olan baba N.E'ye de "sürücü belgesiz araç kullandırmak" maddesi gereğince 18 bin 677 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
