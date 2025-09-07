Alkollü Sürücü Beyoğlu'nda Dükkana Çarptı, Kaçtı

BEYOĞLU'nda alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracıyla dükkana çarpıp kaçtı. Dükkanda hasar meydana gelirken sürücünün sokakta hızla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaçan sürücü polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Halıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu iddia edilen sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta bulunan dükkana aracıyla hızla girdi. Dükkanda hasar meydana gelirken sürücü daha sonra aracıyla olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası sürücünün yakalandığı öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün sokakta hızla ilerlediği ardından da dükkana çarptığı anlar görülüyor. Sürücü daha sonra aynı hızla olay yerinden kaçıyor. Dükkandaki hasar ve olay sırasında çevredekilerin bağırdığı anlar da görüntülerde yer alıyor.