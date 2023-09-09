Alkollü sürücü balık tutanlara çarptı: 3 kişi yaralandı

Adana'da alkollü bir sürücü, kontrolünden çıkan otomobiliyle balık tutanlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

ADANA'da, Çatalan Batı Köprüsü üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, balık tutanlara çarptı. Kazada, balık tutan 3 kişi yaralanırken, sürücünün 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Aslan T. yönetimindeki 06 CFC 268 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirme sonucu önce yol kenarındaki beton mantarları devirdi, ardından da balık tutan 3 kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

2.34 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Otomobil sürücüsü Aslan T.'nin yapılan kontrolünde 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüyü gözaltına alan polis, kazayla ilgili başlattığı incelemeyi sürdürüyor.