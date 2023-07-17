Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı
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Tekirdağ Çorlu'da alkollü bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobilini beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Sürücüye alkollü olduğu gerekçesiyle sürücü belgesine el konuldu.
- Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün kullandığı otomobil, beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı istikametine B.T. idaresindeki 59 ABG 421 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, beton aydınlatma direğine çarptı.
Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan sürücünün kardeşi G.T. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın LPG'li olması sebebiyle yola güvenlik şeridi çekti.
Trafik polisi, sürücü B.T.'nin 1,69 promil alkollü olduğunu belirledi. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle B.T.'nin sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu.
Kazayla ilgili konuşan sürücü B.T., yola akan su birikintisi nedeniyle kontrolden çıktığını öne sürdü.