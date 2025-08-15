Alkollü Şoförün Kırmızı Işık İhlali ve Cezaları

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kırmızı ışık ihlali yapan özel halk otobüsü şoförü Erdinç K. (37), durakta durunca yakalandı. Yapılan testte 1,49 promil alkollü olduğu belirlenen şoföre toplam 11 bin 435 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde şüphelendikleri 16 M 06101 plakalı özel halk otobüsünü durdurmak istedi. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan otobüs şoförü, kırmızı ışık ihlali yapıp yaklaşık 300 metre ilerideki durakta durdu. Aracın yanına gelen ekipler, şoförü indirerek alkol testi yaptı. İsminin Erdinç K. olduğu öğrenilen şoförün 1,49 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, kırmızı ışık ihlali yapmaktan 2 bin 168 TL cezai işlem uygulandı.

Şoförün 6 ay süreyle ehliyetine el konulurken, özel halk otobüsü içindeki yolcular diğer otobüse nakledildikten sonra çekiciyle otoparka çekildi.