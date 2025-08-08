Alkollü Şahıslar Parkta Polise Bıçakla Saldırmaya Çalıştı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde parkta tartıştığı kişiler ile ihbarla olay yerine gelen polislere bıçakla saldırmaya çalışan alkollü 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki Hz. Hızır Parkı'nda meydana geldi. Parkta içki içtiği iddia edilen 4 kişi, parkta bulunan bazı vatandaşlarla tartışmaya başladı. Şüphelilerin bıçak çıkarması üzerine ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Parka gelen polislere de bıçakla karşı koymaya çalışan 4 şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.