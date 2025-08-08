Alkollü Şahıslar Parkta Polise Bıçakla Saldırmaya Çalıştı

Alkollü Şahıslar Parkta Polise Bıçakla Saldırmaya Çalıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde parkta tartıştıkları vatandaşlarla ihbarla gelen polislere bıçakla saldırmaya çalışan 4 alkollü şüpheli gözaltına alındı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde parkta tartıştığı kişiler ile ihbarla olay yerine gelen polislere bıçakla saldırmaya çalışan alkollü 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki Hz. Hızır Parkı'nda meydana geldi. Parkta içki içtiği iddia edilen 4 kişi, parkta bulunan bazı vatandaşlarla tartışmaya başladı. Şüphelilerin bıçak çıkarması üzerine ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Parka gelen polislere de bıçakla karşı koymaya çalışan 4 şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sahte diploma çetesi, Nesibe Kaya Zabun'un diplomasını da kullanmış

Gözü dönmüş alçaklar, Nesibe'nin diplomasını da kullanmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu

Yatalak annesini döve döve komaya soktu: Para bul bana
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.