Isparta'da çevredeki vatandaşları rahatsız eden alkollü şahıs polis ekiplerine de küfür ederek zorluk çıkardı. Polis aracına binmek istemeyen şahıs elindeki tütün mamulünü bitirene kadar araca binmedi ve ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

- Alkollü şahıs polis ekiplerine küfür ederek zorluk çıkardı

ISPARTA - Isparta'da çevredeki vatandaşları rahatsız eden alkollü şahıs polis ekiplerine de küfür ederek zorluk çıkardı.

Olay, Isparta'da merkeze bağlı Gazikemal mahallesinde yaşandı. Öğlen saatlerinde alkol alarak çevredeki vatandaşları rahatsız eden ismi öğrenilemeyen şahıs 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, alkollü şahsı polis merkezine götürmek istedi.Polis aracına binmek istemeyen önce şahıs dans etti. Polis aracına kadar götürülen şahıs elindeki tütün mamulünü bitirene kadar araca binmedi. Öte yandan, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülen alkollü şahıs, polis ekiplerine küfürler savurdu.