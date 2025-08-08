Alkollü Şahıs Parkta Polisi Bıçakla Tehdit Etti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde alkollü bir grup, parkta tartıştığı vatandaşlara bıçakla saldırmaya çalıştı. Polislere de bıçakla karşı koymaya çalışan Eyüp Y. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde parkta tartıştığı kişiler ile ihbarla gelen polislere bıçakla saldırmaya çalışan alkollü 4 şüpheliden Eyüp Y. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Olay, dün saatlerinde Deniz Mahallesi'ndeki Hz. Hızır Parkı'nda meydana geldi. Parkta içki içtiği iddia edilen Eyüp Y., R.B., H.Y. ve M.B., parkta bulunan bazı vatandaşlarla tartışmaya başladı. Eyüp Y. ayrıca bıçak çekti. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Parka gelen polislere de bıçakla karşı koymaya çalışan 4 şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eyüp Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

