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Alkollü Şahıs İki Kez Otomobilini Yakmaya Çalıştı

Alkollü Şahıs İki Kez Otomobilini Yakmaya Çalıştı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde alkollü bir kişi, önce otomobilini yakmaya çalıştı, daha sonra gözaltına alındıktan sonra yeniden aynı aracı ateşe vererek yeniden gözaltına alındı.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde otomobilini yakmaya çalışan alkollü M.A., esnaf tarafından engellendi. M.A. gözaltına alınıp, emniyete götürüldüğü sırada ise polis aracının camını kırdı. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan M.A., yanıcı madde döktüğü otomobili bu kez ateşe verdi. M.A., yeniden gözaltına alındı.

Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Organize Sanayi Sitesi'nde, saat 14.30 sıralarında iddiaya göre, M.A. içki içip, otomobilini mazot dökerek yakmaya çalıştı. Çevredeki esnaf, M.A.'nın otomobilini yakmasını engelleyip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşlemleri için emniyete götürülmek üzere polis otosuna bindirilen M.A., seyir halindeyken aracın nezarethane kısmının camını kırdı. M.A., hakkında 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

M.A., saat 17.00 sıralarında ise Kutlukent Bulvarı'nda üzerine yanıcı madde döktüğü otomobilini bu kez ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Şüpheli ise savcının talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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