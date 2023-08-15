Alkollü şahıs evi yakarak kendisini odaya kilitledi

Eşiyle tartıştı, evi yakarak kendisini odaya kilitledi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde eşiyle tartışma yaşayan alkollü şahıs, eşi ve 2 çocuğuyla yaşadığı evi yakarak kendisini odaya kilitledi. Şahıs gözaltına alınırken, evde büyük zarar oluştu.

Olay, ilçeye bağlı Yaz Konağı Mahallesi Karamürsel Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın çatı katında yaşayan M.D. evinde alkol aldıktan sonra eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. evi ateşe verdi. Kadın ve iki çocuğu çevredekiler tarafından evden çıkarılırken, M.D. ise yangın sırasında kendisini odaya kilitledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisini kilitleyen şahıs itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.

Yangın, güçlükle kontrol altına alındı

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında evin alt katında bulunan büyükbaş hayvanlar ise güvenli bir yere götürüldü.

Olayı gerçekleştiren M.D. gözaltına alınırken, konuyla ilgili incelme başlatıldı.