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Alkollü restoranda silahlı saldırı: 1 yaralı

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Eskişehir'de bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda 2 bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Odunpazarı İlçesi Orhangazi Mahallesi'nde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. İsmail I., arkadaşıyla yemek yediği sırada kendisine yaklaşan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İsmail I.'nin her iki bacağından da silahla vurulduğu belirtildi. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Alkollü restoranda silahlı saldırı: 1 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda 2 bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı İlçesi Orhangazi Mahallesi'nde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşı ile yemek yiyen İsmail I., farklı masada bir süre oturduktan sonra kendisine yaklaşan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Her 2 bacağından da silahla vurulan İsmail I., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Güncel

Odunpazarı Eskişehir Orhangazi Güncel Haberler

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