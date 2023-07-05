Alkollü restoranda silahlı saldırı: 1 yaralı

Eskişehir'de bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda 2 bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Odunpazarı İlçesi Orhangazi Mahallesi'nde bulunan alkollü bir restoranda meydana geldi. İsmail I., arkadaşıyla yemek yediği sırada kendisine yaklaşan bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İsmail I.'nin her iki bacağından da silahla vurulduğu belirtildi. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.